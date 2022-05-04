President Barrow Reshuffles Cabinet

Gambian President Adama on Wednesday announced naming of a new cabinet. The announcement comes after a cabinet reshuffle which sees the replacement of Vice President Dr. Isatou Touray and six other ministers.
Read below the new cabinet line up announced by the government Spokesman Ebrima Sankareh:
1- VICE PRESIDENT IS MR ALIEU BADARA JOOF
2-ATTORNEY GENERAL AND MINISTER OF JUSTICE IS DAWDA A JALLOW
3- MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS INTERNATIONAL COOPERATION AND GAMBIANS ABROAD DOCTOR MOMODOU TANGARA
4-MINISTER OF FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS MR SEEDY KEITA
5- MINISTER OF DEFENCE MR SEREIGN MODOU NJIE
6- MINISTER OF INTERIOR MR SIAKA SONKO
7-MINISTER OF TOURISM AND CULTURE MR HAMAT NK BAH
8- MINISTER OF LAND REGIONAL GOVERNMENT AND RELIGIOUS AFFAIRS MR ABBA SANYANG
9- MINISTER OF AGRICULTURE DOCTOR DEMBA SABALLY
10- MINISTER OF TRANSPORT, WORKS AND INFRASTRUCTURE MR IBRAHIMA SILLAH
11- MINISTER OF HEALTH DOCTOR AMADOU LAMIN SAMATEH
12- MINISTER OF BASIC AND SECONDARY EDUCATION MRS CLAUDIA ANNA COLE
13- MINISTER OF GENDER,CHILDREN AND SOCIAL WELFARE MRS FATOU KINTEH
14- MINISTER OF PETROLEUM AND ENERGY MR ABDOULIE JOBE
15- MINISTER OF FISHERIES AND WATER RESOURCES MR MUSA S DRAMMEH
16- MINISTER OF HIGH EDUCATION,RESEARCH ,SCIENCE AND TECHNOLOGY PROFESSOR PIERRE GOMEZ
17- MINISTER OF ENVIRONMENT,CLIMATE CHANGE AND NATURAL RESOURCES MRS ROHEY JOHN MANJANG
18- MINISTER OF YOUTH AND SPORTS MR BAKARY BADGIE
Ends
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